تخريج الدفعة الأولى قفز حر من منتسبي اللواء طارق بن زياد بقاعدة تمنهنت

العنوان – تمنهنت

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة لواء خالد المحجوب اليوم الإثنين تخريج الدفعة الأولى لفريق القفز الحر لمنتسبي المهام الخاصة للواء طارق بن زياد المجحفل بقاعدة تمنهنت.

وأضاف المحجوب، تم التدريب بمقر اللواء واستكمل بقاعدة تمنهنت ومدة الدورة امتدت لثلاث أشهر.

وأكد مدير الإدارة أن طاقم المدربين عناصر وطنية ليبية بالكامل ونسبة النجاح 70 في المئة قفز حر معتمد دوليا.

وذكر المحجوب أن الخريجين انضموا لفريق ليبيا العسكري للقفز الحر، مؤكدًا أنه تم التنسيق للبدء في الدورة الثانية لدفعة أخرى من منتسبي القوات المسلحة.