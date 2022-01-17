“النويري” يبحث القضايا المحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رفقة النائب العام الصديق الصور القضايا المحالة من مجلس النواب والمتعلقة بالشأن العام.

الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب بطرابلس، ناقش أيضاً متابعة أعمال النائب العام ومناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بعمل المكتب، وكيفية التغلب على كافة الصعوبات التي تواجه مكتبه في أداء مهامه، وفق بيان المجلس.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عاود مهامه في رئاسة مجلس النواب، بعد فترة توقف ترأس خلالها النائب الأول فوزي النويري رئاسة المجلس.

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