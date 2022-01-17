الدبيبة يعلن السماح لليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيا

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أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأثنين استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. والبدء البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي. بحضور وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة فقد رحب الرئيس في بداية اللقاء بالسفير والذي قام بتقديم اوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي. وابدى تطلعه لعودة البعثة الإماراتية للعمل من طرابلس لتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على ضرورة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه بإدارة مستشفى الجامعي طرابلس، على ضرورة وتوفير العناية الجيدة للمواطنين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك تحسنًا ملوحظًا بالمستشفى بعد استكمال بعض أعمال الصيانة به.

وأشاد الدبيبة بالتغيير الذي حققته الإدارة الجديدة للمستشفى الجامعي طرابلس، لافتا إلى أن ما يقارب 768 موظف أفرج عن مرتباتهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأوضح رئيس الحكومة أن القطاع الصحي لا زال هشًا وبحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل لتطويره.

ولفت إلى أن تطبيق التأمين الصحي من شأنه أن يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على أن مرضى الكلى والأورام يجب الاهتمام بهم وتوفير العناية الجيدة لهم.