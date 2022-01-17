ستيفاني تناقش مع شكري وكامل أهمية الدور المصري في دعم الانتخابات الليبية

التقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، خلال زيارتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، عباس كامل.

ستيفاني، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “اختتمتُ زيارة رسمية إلى القاهرة استمرت يومين، التقيتُ خلالها على حدة كل من وزير الخارجية، سامح شكرى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، رئيس المخابرات العامة عباس كامل”.

وأضافت: ”خلال الاجتماعين، أثنيتُ على دور مصر الإيجابي والدعم المقدم للمسار العسكري بشكل خاص”.

وتابعت: ”في الاجتماعين، شددنا على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف”.