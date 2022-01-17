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الدبيبة يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، مستشفى طرابلس الجامعي؛ لمتابعة سير العمل ومتابعة أعمال التوسعة والتطوير بالمستشفى في قسم الإسعاف، بحسب بيان الحكومة.

وقالت الحكومة في بيانها، إن الدبيبة افتتح قسم النساء والولادة بعد صيانته والذي أصبح يشغل عدداً من الحضانات لحديثي الولادة، والتي كانت مخزنة لمدة أربعة سنوات بدون استفادة منها، وأثنى الدبيبة على التحسن الملحوظ لمن يزور المستشفى بعد إنتهاء أعمال الصيانة.

وتابع الدبيبة مع موظفي وأطباء المستشفى الإجراءات التي تمت من قبل إدارة المستشفى لحل المشاكل التي عرضت عليه في زيارته السابقة، والتي تابعها شخصيًا بعد التنسيق بين إدارة المركز ووزارتي الصحة والمالية.

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افتتاح الدبيبة قسم النساء والولادة ليبيا مستشفى طرابلس الجامعي

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صحيفة الساعة 24

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