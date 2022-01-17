نائب رئيس الحكومة يوصي بتحسين بيئة وحاضنات ريادة الأعمال

أوصي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح بتحسين بيئة وحاضنات ريادة الأعمال

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبدالناصر أبوزقيه، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالبرنامج، لاستعراض خطة البرنامج لدعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، ومناقشة العراقيل التي تواجهه المراكز التابعة للبرنامج الوطني في كامل ربوع ليبيا وخاصةً مناطق الجنوب.

ووجه أبوجناح بتحسين بيئة وحاضنات ريادة الأعمال واستدامة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة لكي تعمل كل هذه الأطراف بشكل سليم حتى تتمكن من مواكبة وتنفيذ ما يخص أعمال التدريب والتأهيل والاستشارات والمتابعة بكل مناطق ليبيا بالصورة الصحيحة، وذلك بتفعيل المراكز والحاضنات بالمناطق والتي تحتاج في أغلبها إلى كوادر بشرية مؤهلة، وتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع جديدة تشجيعاً لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة رافدة ومكملة من شأنها خلق فرص عمل للشباب، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات المحلية.

وجرى خلال الاجتماع طرح ومناقشة خطة حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز دور الشباب بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال وسبل توفير التمويل اللازم والأدوات المتاحة.

كما جرى تقديم عرض مرئي من قبل البرنامج الوطني يوضح المشاريع المزمع تنفيذها، ومن بينها استحداث مراكز وحاضنات أعمال جديدة للمناطق المجاورة لمدينة سبها وإدراجها ضمن خطة البرنامج الوطني لهذا العام وإنشاء حاضنة تختص بالتكنولوجيا وتعنى بالأفكار الابتكارية بمناطق الجنوب.

وجرى أيضا استعراض خطة لتمويل 500 مشروع للأشغال الحرفية، و1000 مشروع صغير ومتوسط في مناطق الجنوب.

وقدم الحضور مقترح بإقامة مجموعة أنشطة وفعاليات في مجال ريادة الأعمال بالمنطقة التي سوف تعزز الدور الاساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة.