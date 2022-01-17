المنفي يستلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا

تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي، وذلك خلال استقباله بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي رحب بالسفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الجديدة، وأن يساهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا والإمارات لما فيه خير البلدين.

المنفي خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، الإثنين 17 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)