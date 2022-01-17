محاورين ليبيين جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة

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‏أكدت المستشارة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز عقب إختتام زيارتها للقاهرة اليوم الأثنين. أنها عقدت عدة اجتماعات مع محاورين ليبيين الذين جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا. عبر انتخابات وطنية.

وأوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر أنها كررتُ التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية. في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

وكانت ولـيامز، قد ألتقت خلال زيارتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية المصري، سامح شكرى. ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الوزير عباس كامل.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” اختتمتُ زيارة رسمية إلى القاهرة استمرت يومين، التقيتُ خلالها على حدة كل من وزير الخارجية، سامح شكرى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي، الوزير عباس كامل.

في حين أضافت:” خلال الاجتماعين، أثنيتُ على دور مصر الإيجابي والدعم المقدم للمسار العسكري بشكل خاص”.

وتابعت:” في الاجتماعين، شددنا على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف”.

في حين تبدأ مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، زيارة إلى روسيا .. في خطوة جديدة تستهدف لم شمل الليبيين على كلمة واحدة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن “ويليامز” تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين لإجراء محادثات.

في حين فيما لم تصدر المبعوثة الأممية ولا البعثة الأممية أي بيان بشأن زيارة موسكو .. في حين أكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات والمرتزقة.