اللافي: رجال الداخلية هم صمام الأمان للمجتمع

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، لواء بشير الأمين، لبحث العديد من القضايا التي تتعلق بالملف الأمني، وعدد من المواضيع الأمنية الأخرى.

وناقش اللقاء الذي تم بديوان المجلس الرئاسي، الأوضاع الأمنية في البلاد عامة وخاصة بالعاصمة، وسبل تطوير الأجهزة الأمنية المختلفة ودعمها، وضرورة تكاثف الجهود بين كل المؤسسات الأمنية، من أجل استتباب الأمن وحماية للمواطن، والحفاظ على الأمن العام.

كما بحث اللافي مع وكيل الداخلية ألية الارتقاء بأداء رجال المرور وتسخير كل الجهود لتنظيم حركة سير المركبات الألية، وفق ألية تكفل التقليل من الازدحام على الطرقات العامة، من خلال توفير كافة الإمكانيات الفنية التي يحتاجها رجال المرور والشرطة .

وأكد اللافي، بأن رجال الداخلية هم صمام الأمان للمجتمع، لذلك يجب دعمهم في الارتقاء بالعمل الشرطي بكافة مكوناته، مشيداً بجهود المؤسسات الأمنية في فرض الأمن بسواعد أفرادها، رغم التحديات التي يواجهونها، متقدماً بالشكر لكل منتسبيها لجهودهم وعطائهم.