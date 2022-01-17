ستيفاني: بحثت مع أبو الغيط والعمامرة سبل دعم العملية السياسية في ليبيا

كتبت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، على حسابها الرسمي في تويتر: استعرضت في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أخر التطورات في ليبيا، وأكدنا على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها”.

أضافت ستيفاني: “كما سُررتُ أيضاً بفرصة لقاء قصيرة مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، الذي كان في زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، حيث أعربتُ له عن الدور الهام لدول الجوار في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا، على أمل اللقاء به مرة أخرى في الجزائر العاصمة”.