مناقشة تفعيل مشاريع الإسكان المتعاقد عليها مع مصرف الادخار

بحثت وزارة وزارة الإسكان والتعمير، اليوم الإثنين، تفعيل مشاريع الإسكان العام المتعاقد عليها مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد العبدلي مع مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأفاد البيان أن الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، ناقش الصعوبات والعراقيل التي أدت لتوقف المشروعات، كما جرى الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تتطلبها عملية تفعيل هذه المشروعات.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث حل المختنقات التي تواجهها مشروعات الإسكان المتعاقد عليها، تمهيداً لاستئناف العمل وتفعيلها.

وفي 26 ديسمبر الماضي، ناقشت الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، الأحد، مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن القروض السكنية للشباب.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الشباب على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الآليات التنفيذية لمبادرة إسكان الشباب، التي وصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها، والتأكيد على أهمية الشروع في تنفيذ المبادرة ووضع الضوابط لضمان وصولها لمستحقيها، و«لكونها تعد واحدة من أهم القضايا الضاغطة التي يعانيها الشباب».

جانب من اجتماع وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية مع مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية مع مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري. (صفحة الوزارة على فيسبوك)