الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره المصري مستجدات الوضع الليبي

سلّم وزير الخارجية الجزائري رسالة خطية من رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تضمنت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا، ومدى التوافق بين البلدين الجارين حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وصون وحدة ليبيا وسيادتها وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والأمنية “تعزيزاً للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”- وفقاً لما أورده المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين السيسي ووزير الخارجية الجزائري بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسَي الوزراء خلال العام الجاري، وعقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية