ليبيا تشارك في اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي

شاركت ليبيا ممثلة بمدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم القارة الأفريقية.
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قناة ليبيا
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