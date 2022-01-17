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ليبيا تشارك في اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شاركت ليبيا ممثلة بمدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم القارة الأفريقية.

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قناة ليبيا

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