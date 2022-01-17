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الجويفي يفتتح ملعب نادي المختار بطبرق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع  الجويفي، اليوم الاثنين، الملعب الرئيسي لنادي المختار طبرق.

وجاء افتتاح  الملعب عقب  خضوعه لأعمال صيانة وتطوير خلال الفترة الماضية.

وأطلقت وزارة الرياضة خطة استراتيجية للنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية بالمناطق التي تعاني بنيتها من التهالك والإهمال.

وكان من ضمن الملاعب المستهدفة ملعب نادي المختار.

وأكد الجويفي أن الوزارة وضعت على عاتقها شعار الصيانة والتطوير للرفع من معاناة الرياضيين ومستوى البنية التحتية للرياضة خدمة للصالح العام.

وتعاني عديد المناطق  في ليبيا من عدم توفر بيئة رياضية مناسبة منذ سنوات عديدة.

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