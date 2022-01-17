رئيس جهاز حرس المنشأت النفطية يبحث أخر تطورات الخطة الأمنية لسنة 2022

عقد رئيس جهاز حرس المنشأت النفطية اللواء ناجي المغربي، اليوم الإثنين، بمقر الجهاز حرس المنشات النفطية بالبريقة الاجتماع الأول لسنة 2022م بآمرى الفروع والادارات التابعة للجهاز.

وناقش الاجتماع اخر التطورات المتعلقة بالخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئيس الجهاز لسنة 2022م من ناحية التأمين والحماية وكيفية تسهيل جمع الاعمال المتعلقة بالشركات النفطية، والوقوف على جاهزية كل الفروع والادارات والوحدات بالجهاز.

وفي نهاية الاجتماع أشاد اللواء المغربي بالجهود المبذولة التي تقدمها كافة الفروع وادارات الوحدات التابعة للجهاز في تنفيذ المهام الموكلة اليها لانجاح مهام حماية والحفاظ على مقدرات الشعب.