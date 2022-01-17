أبوراص: البعض يضلل الليبيين ببيانات بتوقيعاتنا ويدس السم في العسل

قالت عضو مجلس النواب الليبي ربيعة عبدالرحمن ابوراص، لـم أوقع بصفتي عـلـى أي خـطـاب مـوجـه لرئاسـة مجلـس النـواب بشـأن تأجيـل الانتخابـات ولم أطالب بأي تعديل وزاري علـى الحكومة ولست شريكة لأي مجموعة تعمل على تعطيل الانتخابات.

وأضافت أبو راص على فيسبوك: “أدعم بقوة استمـرار الـمفوضية العليا للانتخابات بمواصلة العمل مع مجلس النواب والجهات الأخرى المعنية لإزالة القوة القاهرة للمضي قدماً في تحقيق إرادة ما يقارب على 3 مليون ليبي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتنفيـذ رغبـة الشـعب الليبي في الانتخابات المرتقبة”.

وتابعت: “وأعتذر عن بعض المتاجرات الرخيصة التي يقوم بها البعض ويدرج فيها أسمائنا لغرض تضليل الرأي العام ودس السم في العسل ولتحقيق منافعه الشخصية. ووفاءً لرغبة ناخبيني في تغيير الأجسام القائمة أدعم وبقوة أي عمل يساعد في المضي قدماً في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.