ليبيا الان

الداخلية تدعو لبذل “جهود مضاعفة” في ملف حقوق الإنسان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير مكتب حقوق الإنسان فؤاد الباشا، أن ملف حقوق الإنسان والمفقودين والنازحين والمهاجرين يتطلب جهوداً مضاعفة أكثر من أي وقت، في ظل المرحلة المفصلية التي تعيشها الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الباشا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع ليبيا “اغناسيو سان رومان”، اليوم الاثنين، ناقشا فيه البرامج ذات الاهتمام الإنساني المشترك، وفق بيان الداخلية.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت قبل أيام منصة إلكترونية لدعم حقوق الإنسان، في ظل السعي لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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