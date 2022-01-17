وليامز تسعى لحلول ناجعة تضمن استقرار ليبيا

جهود على أرض الواقع تقوم بها المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لتحقيق الاستقرار وإرجاع سيادة البلاد، وذلك عن طريق السعي الحثيث لإجراء الاستحقاق الانتخابي بلا تأجيل.

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