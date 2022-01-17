ليبيا الان

وليامز تسعى لحلول ناجعة تضمن استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جهود على أرض الواقع تقوم بها المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لتحقيق الاستقرار وإرجاع سيادة البلاد، وذلك عن طريق السعي الحثيث لإجراء الاستحقاق الانتخابي بلا تأجيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك