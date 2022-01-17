عملية سطو مسلح في بنغازي تسفر عن إصابة ثلاثة من العمالة الوافدة

أخبار ليبيا 24

أصيب ثلاثة تشاديين من العمالة الوافدة جراء عملية سطو مسلح في محل أقامتهم في منطقة أبوعطني ببنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن مستشفى الجلاء استقبل ثلاثة تشاديين مصابين بإصابات متفرقة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المعتدون سرقوا أموال وهواتف العمالة الوافدة وأسطوانة غاز طهي بقوة السلاح.

وأوضحت المصادر أن المسلحين أطلقوا الرصاص الحي أثناء علية السطو.

ولفتت المصادر، إلى أن بوبكر مجاور آدم ومحمد عيسى أحمد تلقوا الإسعافات الاولية وغادروا المستشفى.

في حين يقبع بوبكر جد آدم (26 عاماً) بالمستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة جراء إصابته بطلق ناري وطعن بسلاح أبيض في البطن.