اجتماع موسع لمتابعة الأحكام والقضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية

عُقد بديوان مجلس الوزراء اليوم الاثنين، اجتماع موسع بحضور رئيس الوزراء منتهي الولاية عبدالحميد الدبيبة والنائب العام الصديق الصور ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والليبية للاستثمار ووزيري الخارجية والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء ومندوب عن إدارة القضايا بحضور اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لمتابعة عدد من القضايا .

وخصص الاجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في المملكة البلجيكية ودولة تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة.

وأكد الدبيبة أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية وضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.

واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص . وأصدر الدبيبة تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتي تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.