«مكافحة الأمراض»: اللقاحات تقي من الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 70%

طمأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها فعالة جًدا للفرد وتعمل على تقديم الحماية بنسبة تزيد عن 70% من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وأضاف المركز في بيان اليوم الإثنين أن اللقاحات توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض رغم تحورات الفيروس، منبها بأن الدراسات والتقديرات تشير إلى أن العدوى بفيروس كورونا وأخذ جرعات التطعيم كاملة يؤديان إلى انخفاض خطر تكرار العدوى لمدة 6 أشهر على الأقل.

أربعة متحورات للفيروس في ليبيا

قبل ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، مشيرة إلى إجراء أكثر من مليوني اختبار خلال تلك الفترة.

والسبت الماضي، قال مركز مكافحة الأمراض إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا لا تزال في حالة الانتشار المجتمعي، موصيًا بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء، وإعادة فرض إجراءات احترازية في الأماكن العامة ومواقع العمل.

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إصابات كورونا في تونس خطر على ليبيا

وأوضح المركز في تقريره للأسبوع الممتد من 7 حتى 13 يناير الجاري، أن ازدياد عدد حالات الإصابة في تونس يمثل مصدر قلق كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء تشير إلى توافق كبير مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.

ودعا إلى تكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء؛ وذلك بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا من المراكز الثابتة، من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.