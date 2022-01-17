لانتهاء مهامه.. المنفي يستقبل سفير بوركينا فاسو لدى ليبيا

العنوان-طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا، إبراهيم ترواري، وذلك بمناسبة توديعه وانتهاء مهام عمله كسفير لبلاده في ليبيا.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين ليبيا وجمهورية بوركينا فاسو، من خلال العديد من القضايا المشتركة التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، متمنيا التوفيق للسفير في أي مهام أخرى تكلفه بها بلاده مستقبلا.

من جانبه أشاد السفير البوركيني بدور المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والعمل على استمرار المسار الديمقراطي، وزخم الانتخابات من أجل بناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون.

وتمنى سفير بوركينا فاسو، في ختام اللقاء أن ينعم الشعب الليبي بالسلام والاستقرار، وأن تكلل كل جهود الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعبور ليبيا لهذه المرحلة بنجاح.