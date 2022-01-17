إعادة فتح السفارة الإماراتية في العاصمة طرابلس

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عن إعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طرابلس.

واستقبل الدبيبة السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي، وتم نقاش موضوع السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونياً، كما تم نقاش استئناف عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

يُذكر أن السفارة الإماراتية في ليبيا قد أُغلقت في عام 2014، حيث غادر كافة الدبلوماسيين بالسفارة الإماراتية العاصمة الليبية طرابلس.

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