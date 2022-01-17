المفوضية : نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح أن المفوضية تحتاج من ستة إلى ثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين.

السايح شدد خلال جلسة مجلس النواب على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع تشريعات انتخابية بهدف تحقيق عملية لا تشوبها شائبة، مشيرا إلى أن مراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة، والحديث عن أي موعد جديد للانتخابات يحتم فتح باب الترشح من جديد.

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