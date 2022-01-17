بوالخطابية يضع حجر أساس محطة تحلية عين الغزالة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أمس الأحد، بوضع حجر أساس إنشاء مخطة تحلية المياه بالفرع البلدي عين الغزالة غربي طبرق.

كما قام بوالخطابية بوضع حجر أساس مبنى مقر الفرع البلدي عين الغزالة.

وحضر وضع حجر الأساس مدير مكتب المشروعات بالبلدية ورئيس الفرع البلدي وعدد من سكان الفرع.

كما قام بوالخطابية بجولة على الفروع التابعة لبلديات فروع بالخاثر والقرضبة.

وتابع سير العمل في مكاتب الفروع كذلك مكتب السجل المدني ومستشفى بالخاثر ومكتب الفرع البلدي القرضبة.

واثنى بوالخطابية على الأعمال في هذه الفروع ووعد بحلحلة المشاكل التي تواجهها.

وأكد بوالخطابية أنه سيقوم بزيارة مماثلة لفروع البلدية شرقي طبرق.