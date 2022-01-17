السفير الإيطالي للمنقوش: ندعمكم من أجل استقرار ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، السفير الايطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني .
وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، وتم مناقشة “مبادرة” طرحتها وزارة الخارجية تعتمد علي تنسيق “ليبي دولي” لحل مشكلة المهاجرين.
وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء دعم بلاده لجهود المنقوش والحكومة من أجل تحقيق الأمن والإستقرار،مشيراً الى أن إستقرار ليبيا أمر أساسي وهام لإستقرار منطقة البحر المتوسط.
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