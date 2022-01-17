السفير الإيطالي للمنقوش: ندعمكم من أجل استقرار ليبيا

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، وتم مناقشة “مبادرة” طرحتها وزارة الخارجية تعتمد علي تنسيق “ليبي دولي” لحل مشكلة المهاجرين.