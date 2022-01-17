مباحثات “ليبية – مصرية” لتدشين عملية الربط الإلكتروني بين البلدين

بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الماقوري، مع ممثلي وزارة القوى العاملة المصرية، آليات عملية الربط الإلكتروني التي تم تدشينها مؤخراً بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل وتنفيد الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، كما تفقد “الماقوري” الملحقية العمالية في السفارة الليبية بالقاهرة، وفق بيان الوزارة.

يُذكر أن وزارة العمل وقّعت اتفاقيات لتنظيم سوق استجلاب العمالة مع عدد من دول الجوار، بينها مصر التي دشنت معها منظومة لتسجيل العمالة؛ في مسعى البلدين لضمان حقوق الجانبين ومنح إطار قانوني ينظم سوق العمل.

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