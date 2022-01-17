برئاسة صالح البرلمان يستضيف السايح وبالتمر

في جلسة تعد الأبرز خلال الأشهر الماضية، ومع عودة ترأس، عقيلة صالح، لمجلس النواب شهدت جلسة اليوم التي حضرها أكثر من تسعين نائبا زخما من التصريحات، حملت معها أبرز ما تم بحثه خلال جلسة البرلمان في مدينة طبرق، بعض التصريحات باتت تبشر بملامح المرحلة القادمة التي ينتظرها الليبيون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا