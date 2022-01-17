برئاسة صالح البرلمان يستضيف السايح وبالتمر

في جلسة تعد الأبرز خلال الأشهر الماضية، ومع عودة ترأس، عقيلة صالح، لمجلس النواب شهدت جلسة اليوم التي حضرها أكثر من تسعين نائبا زخما من التصريحات، حملت معها أبرز ما تم بحثه خلال جلسة البرلمان في مدينة طبرق، بعض التصريحات باتت تبشر بملامح المرحلة القادمة التي ينتظرها الليبيون.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مباحثات “ليبية – مصرية” لتدشين عملية الربط الإلكتروني بين البلدين
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
العرفي: جلسة النواب المقررة غدا سيتم فيها الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مؤسسة النفط تعلن خطة تطوير حقل شمال الحمادة
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
حمودة: عقيلة صالح لا يمثل سوى نفسه والسلطة ستُسلم لحكومة منتخبة
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك