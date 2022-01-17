بليحق: جلسة النواب كانت برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور 90 نائبًا

قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين إن جلسة اليوم افتتحت بكلمة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول الظروف السابقة واللاحقة المتعلقة بالمساعي لتحقيق أمل الليبيين في التعبير عن إرادتهم الحرة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

وأضاف بليحق أن المجلس استمع إلى إحاطة رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية وفقاً للتقارير الواردة لمجلس النواب.

وأكد أن المجلس استمع كذلك إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحديد الجهات والاطراف المعرقلة للانتخابات بشكل واضح للشعب الليبي بعد وفاء مجلس النواب بالتشريعات والقوانين اللازمة لإجرائها.

وأشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري بحضور أكثر من تسعون نائباً.