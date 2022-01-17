السفير الإيطالي لـ«المنقوش»: ندعمكم من أجل استقرار ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني .

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وناقش اللقاء، “مبادرة” طرحتها وزارة الخارجية تعتمد علي تنسيق “ليبي دولي” لحل مشكلة المهاجرين.

وأكد السفير الإيطالي، خلال اللقاء، دعم بلاده لجهود للوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً الى أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام لاستقرار منطقة البحر المتوسط.