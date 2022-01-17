توافق مصري جزائري حول أهمية استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها خاصة العسكرية والأمنية

أكدت مصر والجزائر توافقهما «حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والامنية تعزيزاً للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية» وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاء الإعلان عن ذلك عقب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بالقاهرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وقال الناطق باسم الرئاسية المصرية إن لعمامرة سلم الرئيس المصري رسالة خطية من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، وبحث معه مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة.

– شكري يؤكد للعمامرة أهمية العمل على دعم حل «ليبي- ليبي» للخروج من الأزمة

وأجرى لعمامرة وشكري أمس الأحد، محادثات ثنائية تطرقا خلالها إلى مناقشة مستجدات الملف الليبي، وأكدا خلالها أيضًا على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شئون ليبيا، وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه اليوم الأحد في القاهرة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة «أهمية العمل على دعم حل ليبي-ليبي للخروج من الأزمة الحالية» وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.