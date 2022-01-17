السايح: المجموعات المسلحة هددت المفوضية إذا ما أعلنت القائمة النهائية

العنوان-طبرق

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح هناك مخاطر تنجم عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، لافتا إلى أن الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددت المفوضية إذا ما أعلنت القائمة النهائية.

وأضاف السايح خلال إحاطته أمام مجلس النواب في طبرق، اليوم الاثنين، “الظروف الأمنية السائدة حالت دون إتمام العمل حتى أن وزارة الداخلية اصطدمت بواقع سياسي ولم تستطع إكمال عملها كالمفوضية”.

وأوضح السايح أن أحكام لجان الطعون والاستئناف لم تتسق مع نصوص القانون، مشير أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعداد الانتخابات بشكل صحيح.