“الداخلية”: فريق عمل لوضع استراتيجية لمكافحة الجرائم الافتراضية

واصل فريق عمل الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الافتراضية اجتماعاته مع أصحاب المصلحة والشركاء؛ لاستكمال عدد من الخطوات العملية على طريق بناء الاستراتيجية وكتابة خطتها التنفيذية.

واستهل الفريق لقاءاته باجتماع تقابلي مع مندوبي وزارة العدل وجهاز المخابرات الليبية، في إطار التعريف بمشروع الاستراتيجية وأهدافها، والرؤية المقترحة وأدوار أصحاب المصلحة والشركاء في الاستراتيجية، والخطة التنفيذية.

يُشار إلى أن الفريق الذي يُشرف عليه جهاز المباحث الجنائية، سيواصل اللقاءات مع أصحاب المصلحة والشركاء حتى نهاية شهر يناير الجاري.

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