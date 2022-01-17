الدبيبة: ماضون في حل المشاكل المتراكمة على مدى سنوات للكوادر الطبية

أعرب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة عن سعادته لرؤية مستشفى طرابلس الجامعي، وقال: “سعدت اليوم بالتحسن الذي شاهدته أثناء زيارتي لمستشفى طرابلس الجامعي مقارنة بالزيارة الماضية التي اطلعت فيها على الكثير من المشاكل التي يمر بها المستشفى وسجلت فيها عديد الملاحظات حول أوجه القصور التي كان يجب على الإدارة معالجتها منذ وقت طويل، وقد قامت بالفعل بمعالجة بعضها خلال هذه المدة”.

أضاف على حسابه بفيسبوك: “أيضا لاحظنا تحسنا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية في قسم النساء والولادة بعد انتهاء أعمال الصيانة وإضافة حاضنات حديثي الولادة التي كانت مخزنة لأكثر من ثلاثة سنوات دون الاستفادة منها فعليا”.

وواصل قائلًا: “كما افتتحنا قسم النساء والولادة بعد صيانته والذي أصبح يشغل عددًا من حضانات حديثي الولادة والتي كانت مخزنة لعدة سنوات رغم الحاجة الملحة إليها”.

وتابع: “سنمضي قدمًا في خطتنا لتوطين العلاج، بتوفير مايلزم من معدات ومستلزمات طبية بكافة مرافقنا الصحية، وحل المشاكل التي تراكمت على مدى سنوات للكوادر الطبية والطبية المساعد”.