انطلاق الملتقى الثاني لخريجي الأزهر بمسجد وزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

17 January, 2022

نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، أمس الأحد، الملتقى الثاني لخريجي الأزهر الشريف في ليبيا بمسجد وزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر الفيتوري، بحضور وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة سلامة الغويل، وبمشاركة رئيس جامعة الأزهر الشريف محمد المحرصاوي عبر تقنية كونفرانس.

وافتتح فضيلة الشيخ بلال أبو اعنيزة عضو المنظمة عن مدينة مسلاتة، الحفل الكريم وألقى عبارات ترحيب بالسادة الحضور، كما ألقى الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف كلمته ونقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للسادة الحضور وللأهل ليبيا عامة، مشيدًا خلال كلمته بالدور الكبير الذي قدمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا من خلال فتح مكاتب على مستوى ليبيا والتي بلغ عددها 13 مكتبًا موزعًا على أغلب مناطق ومدن ليبيا.

من جهته أشاد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة اسامة ياسين، بدور المنظمة الفعال من خلال مواصلة مسيرة التوعية الفكرية والثقافية لدى الشباب ومحاربة التطرف، مشددًا على سرعة إنجاز قاعدة بيانات للأزهريين في ليبيا.

وألقى وزير الثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل كلمة ترحيبية بالحفل الكريم، مشيدًا بالدور العالمي الذي يلعبه الأزهر الشريف على مستوى العالم الاسلامي وفي ليبيا خاصة من خلال الدورات التدريبية المجانية والمنح الدراسية المقدمة من مشيخة الأزهر الشريف ودعم جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مؤكدا وقوف حكومة الوحدة الوطنية مع هذا العمل الجبار الذي قدمته المنظمة في زمن قياسي من خلال صقل خبرات الخطباء والوعاظ ومدرسي القران الكريم.

وفي كلمة رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا رحب فضيلة الشيخ أكرم الجراري، بالحضور وبوزير الثقافة والتنمية المعرفية الدكتور سلامة الغويل، ورئيس جامعة الازهر محمد المحرصاوي، وقدم من خلالهم الشكر والتقدير والعرفان لمشيخة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الازهر المركز الرئيسي وإدارة الفروع الخارجية وادارة الوافدين ومجمع البعوث الاسلامية ودار الافتاء المصرية ودار مرصد الفتوى وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.