عقب سقوط إحداها على مواطن.. دائرة الإنارة تنبه من وجود كاشفات آيلة للسقوط ببنغازي

العنوان-بنغازي

أكدت اللجنة الإعلامية بالشركة العامة للكهرباء سقوط “كشاف” عمود كهربائي ببنغازي على سيارة المواطن، محمد الشركسي رفقة زوجته، مما تسبب في بإصابته بكسور وجروح بالفك والرأس والكتف.

وقالت اللجنة في بيان لها أن دائرة الإنارة بالشركة العامة الكهرباء نبهت إلى أن هناك عدد من “الكشافات” آيلة للسقوط قرب جسر جامعة العرب الطبية.

وحملت اللجنة مجلس إدارة الكهرباء المسؤولية الكاملة لتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر جراء الإهمال وعدم الصيانة.

وأشارت اللجنة إلى أن المواطن المصاب نقل إلى مستشفى دار الشفاء ودخوله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.