“الخارجية”: تفعيل التأشيرة الإلكترونية الإماراتية للمواطنين الليبيين

أعلنت وزارة الخارجية عن اتفاق مع الجانب الإماراتي، يُمكّن المواطنين الليبيين من التقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

جاء ذلك عقب لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع سفير دولة الإمارات محمد علي الشامسي، الذي أكد خلال اللقاء على دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا كافة، مجدداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب بيان الخارجية الليبية.

وانتهى اللقاء بين الجانبين بالتشديد على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار.

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