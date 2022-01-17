المرصد السوري: أردوغان يبتز المرتزقة برواتبهم لإبقائهم أطول مدة زمنية في ليبيا 

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحكومة التركية تتعمد ابتزاز المرتزقة السوريين برواتبهم من خلال عدم دفع مستحقاتهم كاملة، للضغط عليهم للبقاء في ليبيا.

وأوضح المرصد، في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن تركيا تتبع سياسية عدم إعطاء كافة المستحقات المتفق عليها للمرتزقة وذلك بغية المراوغة لابقائهم أطول مدة زمنية في ليبيا، حيث أن الكثير من المرتزقة يناشدون قاداتهم مرارًا وتكرارا لإعادتهم إلى سوريا، إلا أن المطالبات المتكررة لا تلقى آذانا صاغية؛ وفق التسجيلات والمعلومات التي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان من داخل أروقة المرتزقة.

يأتي ذلك بعد مضي نحو شهرين على تبديل آخر دفعة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، المتواجدين ضمن الأراضي الليبية.

وكان المرصد السوري قد أشار في 10 يناير، إلى تسلّم قسم كبير من المرتزقة من الجنسية السورية، الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية، بعد أن تسلموا الدفعة الأولى مطلع الشهر الجاري، حيث تبلغ قيمة المستحقات الأخيرة 300 دولار أمريكي.

وبذلك، يبلغ مجموع المستحقات المالية 900 دولار أمريكي تم استلامها في ليبيا، و10500 ليرة تركية تم تسليمها لوكلائهم في ريف حلب، فيما لم يتم تحديد موعد استئناف الإجازات للمرتزقة السوريين الذين يطالبون بشكل دائم بمغادرة ليبيا.

وفي 2 يناير، تسلّم مرتزقة من الجنسية السورية، جزءًا من مرتباتهم الشهرية، بعد توقفها 7 أشهر، حيث منحت تركيا المقاتلين السوريين مستحقاتهم لثلاثة أشهر فقط، ولم تدفع المستحقات كاملة لهم للذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر.

وبلغت المستحقات المالية المقبوضة في ريف حلب آنذاك، 10500عشرة آلاف وخمسمائة ليرة تركية، و600 دولار أمريكي تم تسليمها في ليبيا.

وختم المرصد السوري مجددًا مطالبته بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سوريا بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدام السوريين كمرتزقة من قبل حكومة أردوغان.