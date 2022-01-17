حملة تفتيش موسعة على الصيدليات في سبها

قام مكتب الإصحاح البيئي ببلدية سبها وجهاز الحرس البلدي بحملة تفتيش واسعة على الصيدليات داخل نطاق البلدية للتحقق من سلامتها طبقاً للإجراءات القانونية.

وشملت الحملة التفتيشية التأكد من صلاحية التراخيص وأذونات المزاولة، إضافة إلى الشهادات الصحية للعاملين في الصيدليات، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لبلدية سبها على «فيسبوك».

– تشكيل لجنة لمراقبة التزام الصيدليات والمصحات بالإجراءات الاحترازية في سبها

– غلق محلات وضبط مخالفات في جولة على المحال والصيدليات بوادي زمزم

وتأتي هذه الحملة بناءً على التوجيهات الصادرة من وزارة الحكم المحلي والإدارة العامة للإصحاح البيئي بخصوص الصيدليات، وذلك من خلال حصر أذونات المزاولة وإعداد تقرير بالخصوص وإحالته إلى النقابة العامة للصيادلة.

جانب من حملة التفتيش على الصيدليات في سبها (المكتب الإعلامي لبلدية سبها على فيسبوك)

جانب من حملة التفتيش على الصيدليات في سبها (المكتب الإعلامي لبلدية سبها على فيسبوك)

جانب من حملة التفتيش على الصيدليات في سبها (المكتب الإعلامي لبلدية سبها على فيسبوك)

جانب من حملة التفتيش على الصيدليات في سبها (المكتب الإعلامي لبلدية سبها على فيسبوك)