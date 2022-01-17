المنقوش تستقبل السفير الإيطالي وتبحث ملف الهجرة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24_متابعات

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس. السفير الايطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني .

واوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن المنقوش بحثت مستجدات الأوضاع في ليبيا،والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية. وتم مناقشة مبادرة طرحتها وزارة الخارجية تعتمد علي تنسيق ليبي دولي لحل مشكلة المهاجرين.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والإستقرار. مشيراً الى أن إستقرار ليبيا أمر أساسي وهام لإستقرار منطقة البحر المتوسط.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الأثنين استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين أعلن البدء البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي. بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة فقد رحب الرئيس في بداية اللقاء بالسفير والذي قام بتقديم اوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي. وابدى تطلعه لعودة البعثة الإماراتية للعمل من طرابلس لتقديم خدماتها للمواطنين الليبيين.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على ضرورة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

في حين شدد الدبيبة خلال اجتماعه بإدارة مستشفى الجامعي طرابلس، على ضرورة وتوفير العناية الجيدة للمواطنين.