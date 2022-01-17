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ستيفاني: ناقشتُ مع محاورين ليبيين دعوات إنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا عبر الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ويلـيامز، بالعاصمة المصرية القاهرة، مجموعة من الليبيين للتباحث بشأن تطورات الأحداث في ليبيا.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أثناء تواجدي في القاهرة، عقدتُ عدة اجتماعات مع محاورين ليبيين الذين جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية”.

وأضافت:” من جهتي كررتُ التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.

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صحيفة الساعة 24

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