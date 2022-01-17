«العامة للكهرباء» تبحث تعزيز الشراكة مع «سونلغاز» الجزائرية

ناقشت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، تعزيز الشراكة مع نظيرتها الجزائرية «سونلغاز»، من خلال إعطاء بعد جديد للشراكة بين الطرفين، مع إثراء مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، والمدير العام للشركة الجزائرية الحكومية لإنتاج الكهرباء «سونلغاز»، مراد عجال، الذي جرى تعيينه أخيرًا.

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والاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، جاء في إطار «لقاء تعارفي بين الطرفين»، وفق ما أفادت الشركة الجزائرية في بيان لها.

مخطط عمل طويل المدى

وتطرق الطرفان إلى «تعزيز سبل التعاون الثنائي بين الشركتين من خلال استكمال ما تم إنجازه، إلى جانب إعطاء بُعد جديد للشراكة بين الطرفين عبر الانتقال إلى المرحلة العملياتية (التنفيذ)، ضمن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الطرفين وإثرائها في إطار مخطط عمل طويل المدى».

وأضاف البيان أن هذا اللّقاء يعتبر «فرصة مهمة من شأنها تعزيز وتقوية أواصر الشراكة والتعاون بين الجزائر وليبيا».

اتفاق بين شركة الكهرباء و«سونلغاز» الجزائرية

وكان مجمع «سونلغاز» وقع اتفاقية مع الشركة العامة للكهرباء الليبية في عام 2020 بهدف توسيع التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز إلى جانب التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين.

وأعلنت الجزائر في يونيو الماضي عن إطلاق مشروع لربط الشبكة الكهربائية في حاسي مسعود جنوب البلاد بالشبكة الليبية عبر مدينة غدامس على مسافة 520 كلم، حيث اتخذ القرار خلال اجتماع الجمعية العامة لمجمع «سونلغاز» الذي عقد بتاريخ 31 مايو الماضي.