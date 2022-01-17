المنقوش تبحث حل مشكلة المهاجرين مع السفير الإيطالي

العنوان-طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيب بوشتينو غريمالدي، مبادرة الوزارة لحل مشكلة المهاجرين والتي تعتمد على تنسيق “ليبي – دولي” في هذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان لها أن لقاء المنقوش والسفير الإيطالي الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، بحث أيضا مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد السفير الإيطالي للمنقوش خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الوزيرة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لأنه أمر أساسي وهام لاستقرار منطقة البحر المتوسط.