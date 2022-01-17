“الصحة العالمية” تؤكد انتشار 4 متحورات كورونا في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا في ليبيا، مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

وأضافت المنظمة أنه منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، شهدت ليبيا نسباً عالية من الإصابات بوباء كورونا مع استمرار انتشار متحورات، “ألفا، بيتا، دلتا، إلى جانب متحور أوميكرون”، الذي تسلل مؤخراً إلى ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد اختبارات الكشف بلغت منذ بداية اكتشاف أول حالة في مارس 2020، أكثر من مليونين و94 ألف تحليل، تبيّن أن 18.8% منهم يحملون الفيروس، وارتفعت أعداد الوفيات الجديدة إلى 69 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، 62 حالة، ونتيجة لذلك ارتفع معدل الوفيات من 0.9 لكل 100 ألف حالة إلى 1.9%.

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