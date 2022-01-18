الفيتوري: باستمرار السلاح المنفلت والاستقواء بالميليشيات لن يصل الليبيين إلى صندوق انتخابي

رأى الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن الوضع الراهن من السلاح المنفلت والاستقواء بالميليشيات لن يصل بالليبيين إلى صندوق انتخابي بل إلى حرب واقتتال مرة أخرى.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” حول سبل تنفيذ أي قرار حيال حكومة تسيير الأعمال الحالية، قال: إن معظم قرارات البرلمان لم يتم تنفيذها، ويُضرب بها عرض الحائط، مشيرًا إلى قرار سحب الثقة العام الماضي من حكومة عبد الحميد الدبيبة التي لم تنفذ القرار.

وبيّن أن رد فعل الحكومة حيال القرار السابق، هو التشبث بالسلطة أكثر، وإعلان الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتراجعه عن وعوده التي أتى بها في اتفاق جنيف.

وتابع الفيتوري قائلًا: “لا ضامن لتنفيذ أي قرار صادر للبرلمان أو الهيئات القضائية إلا بوجود مؤسسة عسكرية موحدة تجبر الجميع على احترام المسار الديمقراطي”.

الفيتوري لفت إلى أنه في حالة إقالة الحكومة لن تستطيع الحكومة الجديدة دخول العاصمة طرابلس التي تعد أسيرة للميليشيات والحسابات الشخصية.

وعن توقعات المراقبين للخطوة المقبلة حال قرار البرلمان إقالة الحكومة، قال الفيتوري، إن الحكومة ورئيسها لن يسلما السلطة على الإطلاق، فالمعادلة الحالية هي تلاقي المال الفاسد مع المصالح”، محملا تنظيم الإخوان وداعميهم في الخارج مسؤولية تأزيم الموقف والانسداد السياسي الحالي.