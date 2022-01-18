«القطراني» يبحث مع وزيرة العدل رفع كفاءة مؤسسات الإصلاح والتأهيل

عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين بمكتبة بمدينة طرابلس، اجتماعا مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم.

وأوضح حساب الحكومة على فيسبوك، أن “الاجتماع تطرق إلى مساعي وزارة العدل الساعية لرفع كفاءة المؤسسات العدلية التابعة لها وأهمها جهاز الشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل”.

وناقش الاجتماع الاشكاليات التي تعاني منها مؤسسات الإصلاح والتأهيل (قرناده – الكويفية) والمتمثلة في عدم مقدرة إداراتها من توفير الاحتياجات الأولية للنزلاء من بينها الأطعمة والأدوية إضافة إلى أن عدد السجناء لا يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمكان.

وأوصى «القطراني» خلال الاجتماع على ضرورة البدء في إنشاء مباني جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في أسرع وقت، مؤكدًا على المتابعة الدورية للسجون والتأكيد على تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية والتي تضمن للنزلاء حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإقامة جيدة وتوفير كافة احتياجاتهم من أغذية وأدوية وبرامج تدريبية تتماشى مع الأعراف والمعاهدات الدولية والقوانين الليبية الخاصة بحفظ حقوق الإنسان.