دبي ويك: الدبيبة لن يسلم السلطة وإن قرر مجلس النواب نهاية عمر حكومته

ليبيا – استبعد تقرير تحليلي نشره موقع “دبي ويك” الإخباري الدولي نجاح مساعي مجلس النواب الرامية لاستبدال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التساؤلات تبقى مطروحة بشأن إسهام هذا الأمر في حال تم في معالجة الأزمة في ليبيا مبينا أن معظم قرارات مجلس النواب يتم تجاهلها من قبل حكومة الوحدة الوطنية والجهات السياسية الفاعلة الأخرى ما يجعل هذه المساعي من دون فائدة.

وتابع التقرير إن هذا التجاهل ظهر جليا عبر تمسك الدبيبة وحكومته بالسلطة رغم إصدار مجلس النواب قرار سابق بحجب الثقة عنها وجعلها حكومة تصريف أعمال مؤكدا الحاجة لوجود مؤسسة عسكرية قوية وموحدة لتلزم الجميع باحترام العملية الديموقراطية الجارية في ليبيا.

وأضاف التقرير إن أي حكومة أخرى لن تتمكن من الدخول للعاصمة طرابلس لكونها أسيرة بيد الميليشيات المسلحة في وقت يسعى فيه كل طرف ساهم بانحراف مسار خارطة طريق حل الأزمة الليبية التمسك بالسلطة قدر الإمكان فالمعادلة الحالية هي ربط الأموال الفاسدة بالفوائد.

ترجمة المرصد – خاص

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