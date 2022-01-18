“الليبية للإغاثة” تدعم نازحي مخيمات بنغازي

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة، عن تزويد النازحين بمخيمات سيدي فرج وأرض شبنة ومخيم الأنابيب ومخيم بوهديمة، بالاحتياجات الشتوية.

وأوضحت الهيئة أن الاحتياجات التي تم توزيعها في 3 أيام، شملت الفراشات والأغطية والجوارب والملابس الشتوية وقفازات الشتوية والأحذية للأطفال والرجال، ومصابيح الطاقة الشمسية ومستلزمات الأطفال وأواني طهي، واستهدفت نحو 104 أُسر.

يُشار إلى أن هذه المساعدات التي تُوزّعها الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تأتي في إطار دعم أسر النازحين لمواجه فصل الشتاء.

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