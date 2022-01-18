«الجامعة العربية»: ستيفاني لم تطرح خطة واضحة المعالم أو جدول زمني لإنهاء الأزمة الليبية

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا لم تطرح خطة واضحة المعالم أو جدول زمني لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف حسام زكي، في تصريحات صحفية، أن ويليامز كشفت عن رؤيتها لاحتمالات، كيف يمكن أن تعيد الأمور للتوافق الذي حدث منذ عام ونتج عنه حكومة الوحدة الحالية”.

وتابع:” لا تخلي عن فكرة العملية الانتخابية ونحن نتفهم هذا المطلب الجماهيري الكبير من جانب الشعب الليبي”.

واستطرد:” ويليامز متفهمة لفكرة إجراء الانتخابات في ليبيا، والأمم المتحدة تعمل في هذا الاتجاه”.

واختتم قائلا:” هناك تعقيدات وبعض الاختلافات ودور ويليامز هو التعامل مع هذه الاختلافات وتحيدها”.

وكتبت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، في وقت سايق، على حسابها الرسمي في تويتر: استعرضت في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أخر التطورات في ليبيا، وأكدنا على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها”.

أضافت ستيفاني: “كما سُررتُ أيضاً بفرصة لقاء قصيرة مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، الذي كان في زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، حيث أعربتُ له عن الدور الهام لدول الجوار في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا، على أمل اللقاء به مرة أخرى في الجزائر العاصمة”.