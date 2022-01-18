توافق “تونسي – سويدي” على دعم المسار السياسي في ليبيا

توافق وزيرا الخارجية التونس عثمان الجرندي ونظيرته السويدية “أني ليندا”، على أهمية وقوف المجتمع الدولي، إلى جانب ليبيا لاستئناف مسارها السياسي واستعادة أمنها واستقرارها ورفاهها، وبالتالي المساهمة في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.

وأكد الطرفان خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الاثنين، على تشجيع مختلف الأطراف الليبية، على إيجاد التوافقات السياسية الكفيلة بالمساعدة على استكمال مختلف مراحل العملية السياسية في ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى الاستحقاقات القادمة على مستوى مشاركة البلدين في الهيئات الدولية، التي تُعنى بمجالات النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة.

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